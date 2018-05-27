В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП

Дагестан

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В Дербентском районе Дагестана 26 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «Газели»

Авария случилась накануне около 15:00 на 944-м км трассы «Кавказ» возле села Нижний Джалган. Пассажирская «Газель», направлявшаяся из села Хучни в Дербент, стала уходить от резко выехавшего со второстепенной дороги автомобиля ВАЗ-2110 и съехала в кювет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Дагестану. 

В результате ДТП пострадали 11 человек. Всех их госпитализировали в городскую больницу Дербента, передает RT. Среди пострадавших — 15-летний мальчик и 67-летний мужчина.

«Состояние мальчика — средней тяжести, у него перелом ключицы и ушибы. У мужчины перелом челюсти и ушиб грудной клетки», — рассказал заместитель главврача Дербентской ЦГБ Роберт Муталибов.

Он добавил, что остальных девятерых пострадавших, в том числе беременную женщину, осмотрели и отпустили по домам.

Обстоятельства аварии уточняются.

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