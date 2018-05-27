В Сочи 22-летний водитель фургона устроил ДТП, пострадала женщина
В Центральном районе Сочи 26 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка
Авария случилась около 6:40 на улице Пластунской возле дома № 94.
22-летний водитель фургона ВИС 234520-20 на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volvo, которым управлял 29-летний мужчина.
В аварии пострадала 47-летняя пассажирка фургона, сообщили в пресс-службе отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель ВИСа.
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