В Сочи 22-летний водитель фургона устроил ДТП, пострадала женщина

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи 26 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка

Авария случилась около 6:40 на улице Пластунской возле дома № 94. 

22-летний водитель фургона ВИС 234520-20 на перекрестке выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volvo, которым управлял 29-летний мужчина.

В аварии пострадала 47-летняя пассажирка фургона, сообщили в пресс-службе отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель ВИСа.

ДТП Сочи
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В Сочи 22-летний водитель фургона устроил ДТП, пострадала женщина
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