В Краснодаре стартовал новый сезон проекта «Кино нашего двора»

В Краснодаре возобновили показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

Первый показ состоялся вечером 25 мая на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, там показали отечественную комедию «Яна+Янко». Перед началом просмотра была организована развлекательная программа с конкурсами и выступлениями творческих коллективов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, горожане могут выбрать кино для сеанса в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Всего этим летом в Краснодаре запланированы 12 кинопоказов, среди которых одно место смогут выбрать сами краснодарцы. В управлении по делам молодежи отметили, что дата, место проведения и время кинопоказа может меняться. Информацию можно уточнить в той же группе в соцсети. Предварительное расписание проекта «Кино нашего двора» выглядит так: