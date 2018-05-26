В Краснодаре стартовал новый сезон проекта «Кино нашего двора»

Краснодарский край

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В Краснодаре возобновили показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

Первый показ состоялся вечером 25 мая на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, там показали отечественную комедию «Яна+Янко». Перед началом просмотра была организована развлекательная программа с конкурсами и выступлениями творческих коллективов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, горожане могут выбрать кино для сеанса в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Всего этим летом в Краснодаре запланированы 12 кинопоказов, среди которых одно место смогут выбрать сами краснодарцы. В управлении по делам молодежи отметили, что дата, место проведения и время кинопоказа может меняться. Информацию можно уточнить в той же группе в соцсети. Предварительное расписание проекта «Кино нашего двора» выглядит так:

  • 25 мая — Платановый бульвар;

  • 16 июня — улица 2-ая Целиноградская, 38/2;

  • 23 июня — Городской сад;

  • 30 июня — сквер «Вишняковский», ул. им. Вишняковой, 144;

  • 6 июля — хутор Ленина, улица Огородная, 19 (Многофункциональная спортивная площадка);

  • 20 июля — поселок Белозерный, 12/1;

  • 27 июля — поселок Пригородный, 60;

  • 3 августа — сквер «Петровский» (на пересечении улиц Адыгейская набережная, Майкопская, Воронежская и переулок Петровский);

  • 17 августа — сквер «Старокорсунский», станица Старокорсунская, улица Красная, 27/1;

  • 31 августа — улица 40-летия Победы, 121/1 (спортивная площадка перед д/с «Солнечный круг»);

  • 7 сентября — ул. им. Карякина, 18/1 (бульвар на пересечении с ул. им. Байбакова);

  • 14 сентября — по предложениям горожан

Кино Краснодар
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