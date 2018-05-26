В Сочи и Туапсе стартовал курортный сезон

26 мая в Сочи проходят мероприятия по случаю официального старта летнего курортного сезона

Сегодня на нескольких площадках в центре города проходят десятки культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, в том числе массовые забеги, концерты, мастер-классы и т. д. Гостей готовы принять более ста санаторных пляжей и 85 муниципальных.

Как сообщали Юга.ру, традиционный летний карнавал, который ежегодно знаменовал открытие летнего сезона в Сочи, отменили в этом году из-за чемпионата мира по футболу. В администрации города пояснили, что 25 мая вступил в силу указ президента об усилении мер безопасности в городах-организаторах матчей ЧМ-2018, и карнавал в связи с этим решено было не проводить.

Готовность пляжей и инфраструктуры Сочи и Туапсе прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев. По его словам, в этом году шесть пляжей в Сочи получили международную награду «Голубой флаг» — престижный сертификат предназначен только для тех пляжей и причалов, которые отвечают высоким стандартам качества. Он также отметил, что некоторые отели курорта стали работать по системе «все включено».

В Туапсинском районе вместе с открытием сезона отмечают 98-летие со дня образования муниципалитета. В районе 46 пляжей получили паспорта готовности, сообщили в пресс-службе краевой администрации.