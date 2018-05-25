В Краснодаре 25 мая трамваи семи маршрутов раньше уйдут в депо из-за ремонта путей на Каляева

В Краснодаре в ночь с 25 на 26 мая ряд трамвайных маршрутов будут работать по измененным графикам

Изменения коснутся маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21, они связаны с ремонтом участка трамвайных путей по ул. Каляева, по которому эти трамваи следуют в Западное трамвайное депо в конце дня. Из-за ремонта движение трамваев в сторону депо будет невозможно с 23:20 25 мая до 5:00 26 мая, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В КТТУ уточнили, что трамваи указанных маршрутов отправятся в последний рейс по полному маршруту от конечных остановок:

по маршруту № 2:

— от ул. Декабристов — в 21:54;

— от ул. Индустриальной — в 21:53;

по маршруту № 3:

— от Западного депо — в 21:31;

— от ул. Декабристов — в 22:22;

по маршруту № 6:

— от Юбилейного микрорайона — в 21:23;

— от ул. им. Димитрова — в 21:54;

по маршруту № 7:

— от Западного депо — в 21:24 (без заезда на ул. им. Стасова);

— от ул. им. Димитрова — в 21:39;

по маршруту № 11:

— от Юбилейного микрорайона — в 21:51;

— от ж/д вокзала «Краснодар-I» — в 22:11;

по маршруту № 15:

— от ул. Солнечной — в 20:34;

— от ж/д вокзала «Краснодар-I» — в 20:39;

по маршруту № 21:

— от Юбилейного микрорайона — в 21:36;

— от ул. Солнечной — в 22:04.

Уточнить расписание движения, местонахождения, времени прибытия общественного транспорта можно в городском транспортно-навигационном центре по тел. 8(903)412-01-01, 218-99-18.