В Кабардино-Балкарии два месяца ищут пенсионерку, которая ушла в лес за черемшой и не вернулась

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту исчезновения местной жительницы

Установлено, что 17 марта 70-летняя Любовь Масаева ушла из дома в селении Озрек. Ее родственники утверждают, что она пошла за черемшой в лес, расположенный на окраине селения. Домой женщина не вернулась.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (8662) 42‑35‑92, 8 (909) 488‑77‑44, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет
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В Кабардино-Балкарии два месяца ищут пенсионерку, которая ушла в лес за черемшой и не вернулась
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