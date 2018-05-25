В Адыгее в экстренных случаях планируют использовать санавиацию

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор Национальной службы санитарной авиации Руслан Голик договорились о сотрудничестве для развития санавиации в республике

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В результате Адыгея может войти в число регионов, где планируется поэтапная реализация этого проекта. Он предполагает задействование санавиации для обеспечения вызова скорой медпомощи и экстренных служб в субъектах России.

«Мы заинтересованы в поэтапной реализации проекта. Это позволит повысить оперативность оказания медицинской помощи населению. Использование санавиации для нас особенно актуально в связи с развитием туризма. С учетом ежегодного увеличения туристского потока мы уделяем серьезное значение обеспечению безопасности отдыхающих. В этом плане большую роль играет санавиация при транспортировке людей, нуждающихся в экстренной помощи, из горного кластера Адыгеи и Краснодарского края в медучреждения», — сказал Мурат Кумпилов.

Для этого в республике уже создаются необходимые условия: на базе Адыгейской республиканской клинической больницы возводится крупный диагностический центр с вертолетной площадкой на крыше. Планируется, что к концу года он будет достроен, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Пилотный проект по развитию санавиации был успешно реализован с 2014 по 2016 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За три года работы спасено более 1,5 тыс. жизней, на 60% снижена смертность от дорожно-транспортного травматизма и с 35% до 3% уменьшилась летальность в группе с сосудистыми заболеваниями.