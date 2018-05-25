Жителей и гостей Адыгеи на Троицу угостят абадзехским борщом, блинами и кашей

В Адыгее во всех православных храмах 27 мая начнут отмечать День Святой Троицы

Центром праздничных мероприятий станет Свято-Троицкий кафедральный собор Майкопа, который в этом году отмечает 137-й престольный праздник.

После службы, которую возглавит архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон, на территории собора вечером 27 мая пройдут праздничные мероприятия. Всех прихожан угостят абадзехским борщом, блинами, кашей. Запланирована благотворительная выставка-ярмарка ручных изделий, организованная клубом жен священнослужителей.

День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12 главнейших после Пасхи праздников в православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа. На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Люди приносят в церкви полевые травы, ветки березы, цветы. Цвет облачений священнослужителей — зеленый.