На Ставрополье подросток надышался газом из баллончика. Он скончался в реанимации

В Ставропольском крае начали проверку по факту гибели 13-летнего мальчика

Установлено, что вечером 23 мая в селе Александровском трое подростков купили в магазине баллончик с газом. Во дворе многоэтажки они начали вдыхать его, в результате один из мальчиков потерял сознание.

Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь. Несовершеннолетнего доставили в реанимационное отделение больницы. Однако в этот же вечер он скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления опасным веществом.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.