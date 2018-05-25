На Дону возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка-первоклассница

Как сообщали Юга.ру, в Батайске Lada Priora сбила девочку-первоклассницу и ее 27-летнюю мать. Ребенок погиб, женщину и 30-летнего водителя легковушки госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.