На Дону возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка

Ростовская область

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка-первоклассница

Как сообщали Юга.ру, в Батайске Lada Priora сбила девочку-первоклассницу и ее 27-летнюю мать. Ребенок погиб, женщину и 30-летнего водителя легковушки госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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На Дону возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка
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