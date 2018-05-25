В Сочи к ЧМ-2018 начал работу досмотровый комплекс

В Олимпийском парке Сочи 25 мая начал работу мобильный инспекционно-досмотровый комплекс

«Комплекс прибыл в помощь сочинским таможенникам из Новороссийской таможни. Все транспортные средства, въезжающие на территорию Олимпийского парка, будут тщательно досматриваться. Проверка позволит исключить провоз воспламеняющихся, взрывчатых веществ, оружия и других запрещенных к ввозу предметов», — рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.

Осмотр грузового транспорта в среднем занимает 5-7 минут.

Досмотровый комплекс будет работать в Олимпийском парке с 25 мая по 10 июля. Он действует по принципу рентген-установки и используется для контроля крупногабаритных объектов.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа пройдут 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала состоится 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.