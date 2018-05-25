В Успенском районе два человека погибли во время пожара

В Успенском районе следователи проводят проверку по факту гибели двух человек во время пожара

По предварительным данным, вечером 23 мая соседи увидели пожар в частном доме на улице Северной и сообщили спасателям. После локализации огня нашли тело хозяйки дома и ее сожителя. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электроприборов. Чтобы установить причину смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

«В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.