В Ставрополе на стройке упал подъемный кран

В Ставрополе на улице Ашихина 25 мая рухнул подъемный край

ЧП произошло на одной из строительных площадок около недостроенного дома. По данным городского комитета ГО и ЧС, в результате падения стрелы крана незначительно разрушились строительные леса и само здание.

По предварительным данным, соседние здания, не были повреждены. Пострадавших и погибших нет, сообщает «Свое ТВ Ставропольский край».