В Горячем Ключе нашли пропавшего трехлетнего ребенка

В Горячем Ключе полицейские вернули родителям пропавшего ребенка

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Ленина заметили мальчика, гулявшего без взрослых. Поиск родителей не дал результата, ребенка забрали в отдел полиции.

В то же время в дежурную часть позвонила женщина и рассказала, что ее трехлетний сын, который был в гостях у бабушки, вышел на улицу и потерялся. Мальчика отдали матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.