В Горячем Ключе нашли пропавшего трехлетнего ребенка

Краснодарский край

Распечатать

В Горячем Ключе полицейские вернули родителям пропавшего ребенка

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Ленина заметили мальчика, гулявшего без взрослых. Поиск родителей не дал результата, ребенка забрали в отдел полиции.

В то же время в дежурную часть позвонила женщина и рассказала, что ее трехлетний сын, который был в гостях у бабушки, вышел на улицу и потерялся. Мальчика отдали матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Горячий Ключ Дети Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Деловой климат Адыгеи улучшился на 19 позиций
Ростовский художник объяснил, зачем он нарисовал счастливых людей в окнах дома
В Ростовской области утонул подросток
В Ростове директора вуза будут судить за бесплатное обучение студентов
В Краснодаре открыт набор в летний арт‑кампус «Типографии»
Глава правительства Дагестана уволил восемь сотрудников секретариата

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале