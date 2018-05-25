В Краснодаре открыт набор в летний арт‑кампус «Типографии»

Краснодарский ЦСИ «Типография» открывает набор в летний арт-кампус

Приглашаются дети от 6 до 14 лет. Для них проведут серию из 17 мастер-классов, в легкой игровой форме знакомящих с разными направлениями современного искусства: монотипия, спонтанный рисунок, граттаж, скульптура, ботаническая иллюстрация, фрагменты коллажа, основы кураторства, арт-перформанс, натюрморт, трафаретное граффити, паттерны, коллективная инсталляция, вкусный постер. Можно посещать как отдельные мастер-классы, так и пройти всю программу со скидкой в 30%. Один мастер-класс стоит 700 рублей, весь курс — 8800 рублей.

Первое занятие — «Каникулы Поллока» — состоится 2 июня в 14:00 и будет бесплатным. Дети познакомятся с техникой, созданной под влиянием традиционных картин из песка индейцев Навахо, и сюрреалистическим автоматизмом, а также создадут собственное произведение искусства. В этот же день можно будет познакомиться со всеми преподавателями курса и подробнее узнать о каждом классе программы.

Все преподаватели — практикующие специалисты: Ирина Афанасьева, Яна Васильева, Катрин Коваленок, Эльвира Янушко, Юля Шафаростова, София Исаева, Маша Орлова, Катя Волобуева, Эльдар Ганеев, Лена Ищенко, Олег Сафронов, Марианна Кручински.

Группы формируются по возрасту: 6–9 и 10–14 лет. Начальный уровень подготовки ребенка может быть любым. Родители могут посещать занятия вместе с детьми или ожидать их в кинозале «Типографии».



Точное расписание и описание курсов по ссылке.