В Ростовской области утонул подросток
В Сальском районе Ростовской области утонул 17-летний подросток
По предварительным данным, 24 мая на берегу водоема 17-летний подросток попытался достать поплавок, упал в воду и стал тонуть. Его 12-летний друг попытался спасти товарища, но не смог.
Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, ранее на Дону в реке утонула восьмилетняя девочка, ее унесло течением.
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