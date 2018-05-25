В Ростовской области утонул подросток

В Сальском районе Ростовской области утонул 17-летний подросток

По предварительным данным, 24 мая на берегу водоема 17-летний подросток попытался достать поплавок, упал в воду и стал тонуть. Его 12-летний друг попытался спасти товарища, но не смог.

Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, ранее на Дону в реке утонула восьмилетняя девочка, ее унесло течением.