В Ростовской области утонул подросток

Ростовская область

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В Сальском районе Ростовской области утонул 17-летний подросток

По предварительным данным, 24 мая на берегу водоема 17-летний подросток попытался достать поплавок, упал в воду и стал тонуть. Его 12-летний друг попытался спасти товарища, но не смог.

Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, ранее на Дону в реке утонула восьмилетняя девочка, ее унесло течением.

Дети Происшествия Следственный комитет
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