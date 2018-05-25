В Сочи район Морпорта закроют для транспорта из-за ЧМ-2018

С 1 июня по 16 июля в Сочи в период проведения чемпионата мира по футболу в районе Морпорта будет ограничено движение автотранспорта

Такая мера связана с проведением фестиваля болельщиков на площади Южного мола.

«Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца — с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Он отметил, что исключение сделают только для свадебных кортежей: к центральному загсу на улице Войкова проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее.