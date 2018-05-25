В Сочи район Морпорта закроют для транспорта из-за ЧМ-2018
С 1 июня по 16 июля в Сочи в период проведения чемпионата мира по футболу в районе Морпорта будет ограничено движение автотранспорта
Такая мера связана с проведением фестиваля болельщиков на площади Южного мола.
«Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца — с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.
Он отметил, что исключение сделают только для свадебных кортежей: к центральному загсу на улице Войкова проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее.
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С 1 июня по 16 июля улица Орджоникидзе от Соколова до Москвина станет двухсторонней. Здесь установят специальную разделительную полосу из водоналивных блоков. За соблюдением правил дорожного движения, в том числе парковки, на всех временных КПП в районе ограничения движения будут следить сотрудники ДПС и транспортные волонтеры.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.
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