В Ростове директора вуза будут судить за бесплатное обучение студентов

Ростовская область

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В Ростове директор ростовского филиала Российской правовой академии Минюста РФ обвиняется в мошенничестве на 4,4 млн рублей

По версии следствия, с сентября 2007 года по август 2016-го директор вуза бесплатно обучал 39 студентов, которые были приняты на коммерческой основе. В результате вуз не получил прибыль в размере свыше 4,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Мошенничество Ростов-на-Дону Суд
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