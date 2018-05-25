В Дагестане будут судить подростка за убийство пожилой женщины

В Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Кизлярского района, которого обвиняют в убийстве, краже и разбое

Следствие установило, что 18 марта в селе Ясная Поляна подросток находился в доме своей родственницы. Он тайно похитил 3 тыс. рублей из сумки гостившей 70-летней женщины. В этот же день вечером несовершеннолетний поехал в село Коллективизатор к этой пожилой женщине. Он попросился переночевать. Впоследствии подросток напал на женщину и начал бить ножом в различные части тела. После этого злоумышленник украл 6 тыс. рублей и скрылся. Через несколько дней от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.