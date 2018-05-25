В период ЧМ-2018 отель-замок «Богатырь» дарит гостям завтрак и ужин

В Сочи в период чемпионата мира по футболу отель-замок «Богатырь» дарит гостям завтрак и ужин

«В июне и июле постояльцы семейного гостиничного комплекса 4*, находящегося на территории "Сочи Парка", получат в подарок завтрак и изысканный ужин от шеф-повара. Бонус ждет гостей, забронировавших номер на период от трех ночей», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Акция «Полупансион в подарок» станет дополнительным плюсом пребывания в «Богатыре» в период чемпионата мира по футболу.

Расположение гостиничного замка в непосредственной близости от Олимпийского парка позволит гостям быть в десяти минутах от всех событий мундиаля. При этом, заверяют в отеле, такое соседство не повлияет на привычную жизнь тех постояльцев, которым футбол не интересен. «Семейные пары с детьми, которые являются основной аудиторией «Богатыря», смогут, как всегда, получать привычный комфорт и сервис» — отметили в пресс-службе.



Кроме того, в июне для гостей замка предусмотрен бесплатный вход в детский развлекательный центр «Страна Медведия» — новую территорию «Сочи Парка».

Благодаря удобному расположению «Богатыря» у постояльцев не должно быть проблем с въездом на территорию отеля в период чемпионата, несмотря на ограничения в Олимпийском парке.

Напомним, в 2017 году отель-замок «Богатырь» стал лидером сразу в нескольких ежегодных премиях известных ресурсов для планирования и бронирования путешествий Booking.com, TripAdvisor.com и Hotels.com, а также лауреатом премии «Золотой Прометей».