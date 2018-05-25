В Краснодаре за полгода устранили 87 незаконных врезок в ливневую канализацию
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в 2018 году в городе ликвидировали 87 незаконных врезок в ливневку
На совещании в прокуратуре Краснодарского края обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города.
«Соблюдение безопасности для нас — приоритетная задача. В Краснодарский край на отдых приезжает большое количество жителей страны, зарубежных гостей. В преддверии предстоящего курортного сезона предстоит сделать все необходимое, чтобы все приехавшие в наш красивый, замечательный, гостеприимный край уехали только с самыми лучшими впечатлениями», — заявил прокурор региона Сергей Табельский.
Первышов рассказал, что Краснодар одним из первых в стране выбрал регионального оператора вывоза мусора (АО «Мусороуборочная компания»). Мэр считает, что надо откорректировать размеры тарифов за вывоз ТКО для крупных городов и сельских населенных пунктов, отрегулировать вопросы содержания контейнерных площадок, за которые региональный оператор не несет ответственности. Расходы за их содержание не включены в тариф.
Первышов рассказал, что в 2017 году в городе нашли 264 незаконные врезки в сеть ливневой канализации, с начала 2018 года обследованы 167 км сетей, составлены 338 протоколов, закрыты 87 незаконных врезок. Он отметил, что существует план по развитию систем фекального и ливневого водоотведения проработан вопрос строительства очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов в районе завода «Седин». При поддержке ЗСК разрабатывается план-график строительства ливневого коллектора в районе улицы Метальникова с выходом в балку Осечки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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