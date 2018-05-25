Жителя Кабардино-Балкарии лишили родительских прав за насилование дочерей в течение 15 лет

В Кабардино-Балкарии суд постановил лишить родительских прав местного жителя, который в течение 15 лет насиловал своих дочерей

В декабре 2016 года Прохладненский районный суд республики вынес приговор мужчине, которого признали виновным в совершении 170 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних дочерей. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в течение пяти лет в тюрьме. Оставшуюся часть срока он должен провести в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с мужчины 2 млн рублей в качестве морального ущерба. Приговор суда вступил в силу 23 марта 2017 года.

С учетом того, что мужчину признали виновным в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в отношении своих несовершеннолетних дочерей, следователи обратились в прокуратуру. Они потребовали лишить его родительских прав.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Кабардино-Балкария.

Как сообщали Юга.ру, житель Прохладненского района Кабардино-Балкарии насиловал двух малолетних дочерей на протяжении 15 лет. Старшая дочь впервые подверглась насильственным действиям со стороны отца, когда ей было четыре года.