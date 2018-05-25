На Кубани задержали застройщика, подозреваемого в двойных продажах квартир

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 24 мая задержали застройщика Юрия Оганяна

Оганяна задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении Вартана Татуляна по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следстве полагает, что Оганян дважды продавал квартиры в ЖК «Плаза». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Краснодарском крае.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи с начала 2018 года заморозили 64 стройки как незаконные. Сейчас на курорте 223 проблемных жилых дома, среди которых 185 — самострои, 10 жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов долевого строительства.

Сочи Строительство
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