В Майкопе День города отметят 15 сентября

Адыгея

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В ходе 64-й сессии депутаты поддержали инициативу празднования в этом году Дня Майкопа 15 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В соответствии с уставом столицы Адыгеи, дата празднования Дня города устанавливается ежегодно решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по предложению главы муниципального образования.

В настоящее время идет формирование программы праздничных мероприятий, рассматриваются новые идеи и предложения по его празднованию, добавили в мэрии республиканской столицы.

Майкоп Праздники
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