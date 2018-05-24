В Краснодаре на месяц ограничат движение по кварталу улицы Коммунаров

С 29 мая по 29 июня в Краснодаре на проезжей части ул. Коммунаров на участке от ул. им. Ленина до ул. Гимназической временно ограничат движение транспорта

«На этом участке будут выполняться работы по ремонту трамвайного пути с ограничением движения транспортных средств по одной из полос — при движении от ул. им. Ленина к ул. Гимназической», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомиться с временной схемой движения.