В Краснодаре на месяц ограничат движение по кварталу улицы Коммунаров

Краснодарский край

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С 29 мая по 29 июня в Краснодаре на проезжей части ул. Коммунаров на участке от ул. им. Ленина до ул. Гимназической временно ограничат движение транспорта

«На этом участке будут выполняться работы по ремонту трамвайного пути с ограничением движения транспортных средств по одной из полос — при движении от ул. им. Ленина к ул. Гимназической», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомиться с временной схемой движения.

Краснодар Ремонт дорог

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