На Ставрополье незарегистрированный самолет повредил провода

В Ставропольском крае при проведении сельхозработ самолет Ан-2, который, как выяснилось, не был зарегистрирован, повредил линию электропередачи

Инцидент произошел 18 мая — при обработке полей авиацией сельхозназначения произошел обрыв провода ЛЭП в трех пролетах между опорами. В результате оказались обесточены жители села Кианкиз.

«В ходе проверки установлено, что самолет Ан-2 находился в аренде у индивидуального предпринимателя, пилотировал его 67-летний житель Уфы. Воздушное судно в установленном законом порядке не прошло государственную регистрацию в органах Росавиации, не имеет действующего сертификата летной годности», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, борт не был оснащен аварийно-спасательными и поисковыми средствами, что является грубым нарушением требований. Также в органы по организации воздушного движения не направлялось уведомление об использовании воздушного пространства.

В отношении пилота возбуждены дела об административных правонарушениях — о нарушении правил использования воздушного пространства, управлении незарегистрированным судном. Решается вопрос о направлении иска о запрете эксплуатации самолета до получения сертификата летной годности и прохождения госрегистрации.