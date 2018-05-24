Избирком Карачаево-Черкессии не смог вычислить повторное голосование на выборах из-за того, что кавказцы носят бороды

Избирательная комиссия Карачаево-Черкессии ответила на жалобу юриста «Открытой России» Анастасии Бураковой, которая заявила о нарушениях на выборах президента РФ в республике

Буракова на выборах была членом ТИК и рассказывала о нарушениях на выборах и о том, как ей мешали следить за ходом голосования, передает «Медиазона». В числе жалоб было замечание, что некоторые избиратели голосуют по несколько раз.

По словам Бураковой, ответ на ее жалобу пришел спустя два месяца. При этом в избиркоме не смогли подтвердить нарушения.

«На избирательных участках отсутствовали камеры видеонаблюдения, факт "повторного" голосования одних и тех же людей подтвердить не представляется возможным, при этом люди кавказской национальности в большинстве своем носят бороды, таким образом утверждение "об одних и тех же лицах" у рабочей группы вызывает сомнение», — говорится в ответе избиркома.