В школах Усть-Лабинского района отпраздновали последний звонок

Для 1,5 тысяч школьников Усть-Лабинского района Кубани, 350 из которых – выпускники, 24 мая прозвенел последний в этом году школьный звонок

В праздничных линейках приняли участие почетные гости и руководство района. Так, школу № 2 г. Усть-Лабинска посетил глава района Николай Артющенко вместе со своим заместителем Светланой Салтановой, а также благочинный церквей Усть-Лабинского округа протоиерей Александр Черных.

«Дорогие ребята, ровно 38 лет назад я так же, как вы, волновался и радовался окончанию школы, — обратился Николай Артющенко к выпускникам. — Впереди у вас экзамены, среди которых самый серьезный — выбор жизненного пути. Перед вами широчайшие горизонты и преимущества, ведь вам посчастливилось учиться в одной из лучших школ Кубани, в школе с инновационным подходом к обучению. Желаю каждому найти свою дорогу, и очень надеюсь, что она приведет многих из вас обратно в родной район, ведь он нуждается в квалифицированных специалистах, профессионалах, лидерах».

В рамках торжественной программы одиннадцатиклассники станцевали вальс вместе с классным руководителем, выпускников поздравили первоклашки и хор учителей, также ученики подготовили танец с разноцветным дымовым шоу.

После школьники по традиции возложили цветы к памятным доскам выпускников школы 1941 года, ушедших на войну, а также высадили сирень Победы у стен школы.

Последний звонок дали вместе директор школы Татьяна Маркина и Николай Артющенко.

По данным районной администрации, на получение медалей в этом году претендуют 50 школьников.

В пресс-службе администрации добавили, что во всех школах района праздник запомнился чем-то особенным: школа № 3 отмечает свое 60-летие, в школе № 5, лидирующей по внедрению бережливых технологий, встречали депутата Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Зюзина, школу № 6 посетила заместитель управляющего отделения ПФР по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко, а в школе № 36 впервые в истории открылся класс юных следователей при сотрудничестве со Следственным комитетом.