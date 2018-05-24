Жителей Северной Осетии предупредили о грозовых дождях с градом

В Северной Осетии 24 мая синоптики прогнозируют ухудшение погоды

По данным Северо-Осетинского гидрометцентра, в ближайшие несколько часов и до 26 мая на территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Это может вызвать подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей.

Спасатели призывают гостей и жителей республики соблюдать меры безопасности. На сайте ГУ МЧС РФ по Северной Осетии опубликованы рекомендации, что делать при сильных осадках, подтоплении и граде.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 101 и 112.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Ставропольском крае объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам.