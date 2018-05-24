Шувалов согласился возглавить Внешэкономбанк

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Президент Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк

Встреча Путина и Шувалова состоялась на полях ПМЭФ. Бывший вице-премьер согласился.

«Спасибо за доверие, не подведем», — цитирует Шувалова ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера с 2008 года, но Медведев не предложил его кандидатуру в новый состав правительства. Нынешний председатель ВЭБа Сергей Горьков был назначен президентом на эту должность в феврале 2016 года. Информация о том, что Шувалов возглавит ВЭБ, ранее появилась в нескольких СМИ.

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