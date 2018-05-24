Шувалов согласился возглавить Внешэкономбанк

Президент Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк

Как сообщали Юга.ру, Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера с 2008 года, но Медведев не предложил его кандидатуру в новый состав правительства. Нынешний председатель ВЭБа Сергей Горьков был назначен президентом на эту должность в феврале 2016 года. Информация о том, что Шувалов возглавит ВЭБ, ранее появилась в нескольких СМИ.