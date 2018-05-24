Сбербанк запустит дроны для доставки денег и документов

Сбербанк собирается в конце 2018 года начать пробные полеты беспилотных вертолетов для доставки денег и грузов в отдаленные регионы России

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в лаборатории робототехники компании идет очень активная работа над несколькими типами дронов.

«Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях», — отметил Кузнецов.

По его словам, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк покажет новый беспилотный летательный аппарат, сделанный в формате небольшого вертолета, который сможет перевозить около 70 кг груза.

«Мы с партнерами работаем над увеличением грузоподъемности до 100 кг. Сегодня идут испытания, вертолет строится. Мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октябре, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы», — цитирует Станислава Кузнецова РИА «Новости».