Сбербанк запустит дроны для доставки денег и документов
Сбербанк собирается в конце 2018 года начать пробные полеты беспилотных вертолетов для доставки денег и грузов в отдаленные регионы России
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в лаборатории робототехники компании идет очень активная работа над несколькими типами дронов.
«Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях», — отметил Кузнецов.
По его словам, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк покажет новый беспилотный летательный аппарат, сделанный в формате небольшого вертолета, который сможет перевозить около 70 кг груза.
«Мы с партнерами работаем над увеличением грузоподъемности до 100 кг. Сегодня идут испытания, вертолет строится. Мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октябре, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы», — цитирует Станислава Кузнецова РИА «Новости».
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Беспилотник будет востребован в труднодоступных районах, где нет дорог, и там, куда нужно доставить деньги, документы или грузы. В днище дрона вмонтирован контейнер, оборудованный системой защиты, которая при попытке взлома заливает деньги краской и делает их непригодными к использованию.
По предварительным расчетам, вес банкноты номиналом 5 тыс. рублей составляет 1,02 грамма. То есть, 100 кг — это около 98 тыс. таких купюр, что составляет более 490 млн рублей.
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