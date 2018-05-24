В Ингушетии будут судить чиновников за хищение 34 млн рублей, предназначенных для трудоустройства безработных

В Ингушетии завершили расследование уголовного дела по факту хищения более 34 млн рублей, выделенных минтруду для снижения безработицы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 12 человек: бывшего помощника республиканского министра труда, пятерых экс-руководителей районных центров занятости и шести директоров обществ с ограниченной ответственностью. По версии следствия, в 2012 — 2013 годах они, используя свое служебное положение, похитили деньги, выделенные на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства безработных.

Для этого злоумышленники составляли договоры, содержащие ложные данные о приеме на стажировку выпускников вузов для дальнейшего трудоустройства. Центры занятости обязывались возместить расходы частных компаний по созданию новых рабочих мест. Также они обещали начислять и выплачивать каждый месяц стажерам и их наставникам зарплату.

После этого специалисты составляли подложные акты о выполнении условий договора. По факту безработные не проходили стажировку, не трудоустраивались и заработную плату не получали. Таким образом, злоумышленники похитили у министерства труда Ингушетии 34,1 млн рублей.

Уголовное дело направили в Сунженский районный суд для рассмотрение по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Ингушетия.