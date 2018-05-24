В Темрюкском районе в ДТП с пятью машинами погиб человек

В Темрюкском районе по вине пьяного водителя произошла массовая авария

ДТП случилось около 2:30 на трассе Темрюк — Фонталовская. По предварительным данным, 34-летний водитель Audi в состоянии опьянения выехал на встречку и врезался в Hyundai под управлением 33-летнего водителя; Mazda, за рулем которой была 35-летняя жительница Томска; ВАЗ-21121; КамАЗ и МАН.

«В результате аварии на месте ДТП погиб 28-летний водитель автомобиля ВАЗ. В медицинское учреждение с травмами госпитализированы виновник ДТП и водитель Hyundai», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).