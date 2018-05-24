В Краснодаре в школах прошел последний звонок

В Краснодаре 24 мая во всех 92 школах прошли линейки, посвященные окончанию 2017–2018 учебного года

Праздник в лицее № 48 посетил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он закончил эту школу.

«В завершающемся учебном году у нас рекордное количество школьников — около 140 тыс. В этом и следующих годах мы будем сдавать новые школы, красивые и современные, которые примут еще больше детей. Будут новые достижения. И в это время рекордов и перемен вы, выпускники, вступаете во взрослую жизнь. Вы — настоящее и будущее Краснодара. Желаю вам добиться поставленных целей и реализовать себя», — сказал глава города.

К участникам линейки обратилась директор лицея, заслуженный учитель Кубани Татьяна Гайдук. Она назвала последний звонок грустным и радостным праздником одновременно и отправила лицеистов в добрый путь. Лицей в 2018 году закончили три 11 класса.

Всего в 92 городских школах последний звонок встретили более 4 тыс. одиннадцатиклассников и 11 тыс. девятиклассников.