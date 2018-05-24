В Ростове ищут подозреваемого в избиении и изнасиловании девочки

Ростовская область

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В Ростове правоохранители ищут мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по области, несовершеннолетняя девочка стала жертвой насильника. По предварительной информации, в роще на Штахановского 18 мая мужчина избил девочку, изнасиловал ее и скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней», которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как рассказал источник 161.ру в правоохранительных органах, рост подозреваемого — 160–165 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые с залысинами на лбу. Был одет в серую кофту с капюшоном и темные спортивные штаны.

Следователи занимаются поиском подозреваемого.

Дети Изнасилование Ростов-на-Дону
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В Ростове ищут подозреваемого в избиении и изнасиловании девочки
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