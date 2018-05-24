В Краснодаре движение на улице Советской после обвала грунта восстановят 25 мая
В Краснодаре на улице Советской проводят ремонтно-восстановительные работы после обвала грунта
Движение на улице Советской до окончания работ остановили, сообщили помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видеозапись, на которой глава Краснодара Евгений Первышов рассказывает о сроках завершения работ.
«Специалисты "Водоканала" проводили плановый ремонт. Из-за сильного ливня произошел подмыв грунта. В результате обрушилось дорожное полотно. В течение ночи проводили ремонтно-восстановительные работы. Их продолжат и этой ночью. Надеемся, что утром 25 мая движение по этой дороге будет полностью восстановлено. Как только установится погода, положат асфальт», — сказал мэр.
Первышов добавил, что дал поручение специалистам «Водоканала» обследовать весь коллектор до улицы Кубанская набережная. Необходимо убедиться, что в последующем такие провалы не произойдут.
Как сообщали Юга.ру, грунт обвалился в 19:05 на пересечении улиц Советской и Октябрьской. На этом участке несколько дней назад сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» вырыли котлован глубиной около 2,5 метров для того, чтобы пробурить скважину для последующей замены части фекального коллектора.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.