Жительницу Ставрополья посадили на 14 лет за насилие над дочерью и съемку этого на телефон

В Ставропольском крае суд вынес приговор 29‑летней жительнице поселка Рыздвяного, которую признали виновной в насилии над своей дочерью

Следствие и суд установили, что в октябре 2015 года женщина в своей квартире совершила насильственные действия сексуального характера над восьмилетней дочерью. Происходящее она сняла на камеру мобильного телефона.

Приговором суда женщине назначили 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.