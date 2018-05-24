Жительницу Ставрополья посадили на 14 лет за насилие над дочерью и съемку этого на телефон

Ставропольский край

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В Ставропольском крае суд вынес приговор 29‑летней жительнице поселка Рыздвяного, которую признали виновной в насилии над своей дочерью

Следствие и суд установили, что в октябре 2015 года женщина в своей квартире совершила насильственные действия сексуального характера над восьмилетней дочерью. Происходящее она сняла на камеру мобильного телефона.

Приговором суда женщине назначили 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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