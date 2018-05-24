В Ялте экс-полицейский признал вину в смертельном ДТП

В Ялте суд арестовал бывшего полицейского, устроившего аварию с двумя погибшими

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. По предварительным данным, старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте в свободное от службы время ехал пьяный на Mercedes со стороны Гаспры в направлении дороги Ялта — Севастополь. Он не справился с управлением выехал на встречку, где врезался в Kia. После удара Mercedes продолжил двигаться и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. Погибли пенсионерка и годовалый ребенок.