В Ялте экс-полицейский признал вину в смертельном ДТП

Крым

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В Ялте суд арестовал бывшего полицейского, устроившего аварию с двумя погибшими

В телеграм-канале «Следком» сообщается, что бывший старший инспектор частично признал вину и от дачи показаний отказался.

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. По предварительным данным, старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте в свободное от службы время ехал пьяный на Mercedes со стороны Гаспры в направлении дороги Ялта — Севастополь. Он не справился с управлением выехал на встречку, где врезался в Kia. После удара Mercedes продолжил двигаться и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. Погибли пенсионерка и годовалый ребенок.

ДТП Полиция
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