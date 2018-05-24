В мединституте Адыгеи станут преподавать на английском языке

Майкопский технологический университет впервые со следующего учебного года будет преподавать предметы по медицинской специализации на английском языке

По словам проректора Людмилы Ивановны Задорожной, уже сегодня преподаватели вуза совершенствуют знание языка на спецкурсах, и это обучение проводится за счет вуза. Переход на двуязычное преподавание связан с планами по приему в вуз зарубежных студентов.

Около 40 молодых людей из Индии на коммерческой основе станут первокурсниками медицинского института МГТУ. Договоренность об этом достигнута между руководством вуза и представителем российско-индийской образовательной компании «Альфорус», зарегистрированной в Индии как Global Education, доктором Синилом Ядовым.

«С 2019 года число студентов-медиков из Индии планируется увеличить более чем в два раза. Чтобы ребятам было легче адаптироваться, к ним будут подключены волонтеры», — рассказали в пресс-службе МГТУ.