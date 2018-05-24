Самым пожилыми работающими пенсионерами в РФ стали пятеро 100-летних граждан
В Пенсионном фонде России назвали возраст самых пожилых работающих граждан
Сообщается, что в РФ самыми пожилыми работниками являются пять 100-летних граждан. Трое из них живут в Москве, один — в Московской области, еще один — в Краснодарском крае.
По данным Пенсионного фонда, от этих пенсионеров в ПФР поступают соответствующие страховые взносы, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, самая пожилая пенсионерка живет в Чечне. Ей 128 лет.
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