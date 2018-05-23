В Краснодаре из-за обвала грунта закрыли для движения улицу Советскую

В Краснодаре вечером 23 мая на ул. Советской произошел обвал грунта

Грунт обвалился в 19:05 на перекрестке Советской и Октябрьской. На этом участке несколько дней назад сотрудники ООО «Краснодар Водоканал» вырыли котлован глубиной около 2,5 метров для того, чтобы пробурить скважину для последующей замены части фекального коллектора.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что обвал грунта одной из стенок котлована произошел после того, как накануне прошли обильные осадки.

Сейчас участок ул. Советской от ул. Октябрьской до ул. Кубанской Набережной временно закрыт для движения транспорта.

«Этот участок огражден забором, выставлены дорожные знаки, запрещающие движение. Движение транспорта по ул. Октябрьской осуществляется в обычном режиме», — уточнила начальник отдела департамента городского хозяйства и ТЭК Алена Огиенко.