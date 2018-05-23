В Карачаево-Черкесии мирового судью требуют отстранить от должности за ДТП с двумя погибшими

Спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов ходатайствовал о досрочном прекращении полномочий мирового судьи Максима Якуша, которого подозревают в ДТП в двумя погибшими

Авария произошла 12 мая на 44-м км федеральной автодороги «Кавказ». Выехавший на полосу автомобиль Toyota Prado врезался в Kia Rio. В результате ДТП на месте скончался 19-летний пассажир Kia. Позже в реанимационном отделении республиканской клинической больницы скончался второй пассажир этой же иномарки. Виновник аварии — водитель «Тойоты» с места происшествия скрылся.

«По сведениям, полученным из средств массовой информации, данное происшествие было совершено с участием мирового судьи Урупского района Карачаево-Черкесской республики Максимом Якушем, который скрылся с места ДТП и, соответственно, не прошел медицинское освидетельствование, чем препятствовал проведению следственных действий», — говорится в заявлении парламента КЧР.

«Учитывая, что факт участия М. Якуша в ДТП подтверждается все большим количеством доказательств, а данное происшествие получило широкий общественный резонанс, а также тот факт, что в соответствии с ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» решение о его назначении принимает законодательный орган субъекта, спикер парламента КЧР Александр Иванов направил в Квалификационную коллегию судей республики письмо с обращением рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий мирового судьи Максима Якуша», — добавили в парламенте.

Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле главы республики Рашида Темрезова.