На Кубани завели дело о браконьерстве на задержанных в Азовском море украинских рыбаков

В отношении двух граждан Украины, рыбачивших в Азовском море и задержанных краснодарскими пограничниками, возбуждены уголовные дела

Как сообщали Юга.ру, два рыбака из Бердянска Запорожской области были задержаны погранслужбой России 10 мая в акватории Азовского моря.

По сообщению погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, рыбаков задержали, когда они на моторной лодке подошли со стороны сопредельного государства к месту, где ранее установили незаконные орудия лова — ставные сети. Их заметили сотрудники береговой охраны, патрулировавшие этот район.

«В ходе проверочных мероприятий из браконьерских сетей были извлечены две особи краснокнижного осетра русского и более 30 экземпляров камбалы-калкан в снулом состоянии», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Документов при себе у рыбаков не было, их доставили в порт Ейска для установления личностей, а на судно наложили арест.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 258.1 (Незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Рыбаки находятся под стражей, их должны перевезти в ИВС в Краснодаре, передает ТАСС.