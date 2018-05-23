Жители Сочи нашли в лесу тело мужчины

В Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, обнаруженного в лесу Лазаревского района

Тело мужчины местные жители обнаружили в микрорайоне Магри днем 22 мая. В вещах погибшего была найдена копия паспорта на имя 45-летнего мужчины без фотографии. По оценке криминалистов, видимых следов повреждений на теле мужчины, пролежавшем в лесу значительное время, нет.

Для выяснения причин смерти и опознания погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, передает «Макс Портал».