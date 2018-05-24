На фестивале рестораторов в Сочи гостей накормили «д'Ашер'аком»
На фудкорте фестиваля GASTREET - International Restaurant Show 2018 на курорте «Горки Город» появилась точка питания, где гостям предлагают полезный «д'Ашер'ак»
Автор блюда — бренд-шеф одного из ресторанов Краснодара Ашер Комаев.
«Что такое «д'Ашер'ак»? На первый взгляд, вроде бы привычная лапша быстрого приготовления. Ее эксклюзив в том, что мы встаем ни свет ни заря — в пять утра. Ставим варить бульон из костного мозга. Сами делаем тушенку из крымской говядины . Растим свою сою. Мы берем яичную лапшу и делаем натуральный, полезный продукт», — рассказал Ашер Комаев.
23 мая — третий день работы фестиваля, в рамках которого верхняя часть курорта «Горки Город» на отметке +960 м на целую неделю превратилась в GASTREET City — место встречи рестораторов со всей России и еще 20 стран. В мероприятии принимают участие более 5 тыс. участников. В рамках деловой программы выступят около 200 спикеров, пройдут семинары и мастер-классы от именитых шеф-поваров. Выставочные стенды здесь представляют собой точки питания, а отдельный павильон на фестивале отдан кулинарной школе Аркадия Новикова. Также проводятся шоу-программы, кулинарные конкурсы и вечеринки.
«Фестиваль с каждым годом становится все больше и больше, и на нас, как на организаторах, — ответственность по увеличению образовательной и развлекательной программы. Сейчас GASTREET — International Restaurant Show 2018 — это большая образовательная коммуникационная площадка. Кто-то приезжает, учится и ничего потом не применяет, а кто-то действительно делает прорывы. Мы видим, насколько много за рамками фестиваля коммуникаций между людьми. По сути, на базе GASTREET мы в этом году создали профессиональный ресторанный альянс», — считает соавтор проекта GASTREET Дмитрий Левицкий.
На финал мероприятия запланировано неординарное событие — если в прошлом году участники расстреливали кальяны, в этот раз они будут разбираться с караоке.
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