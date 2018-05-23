На Ставрополье следователи допросят руководство колхоза, которому принадлежал разбившийся вертолет Ми-2

Ставропольский край

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В Ставропольском крае следователи допросят руководство колхоза имени Ленина, которому принадлежал разбившийся вертолет Ми-2

«Установлено, что разрешение на использование воздушного пространства этим вертолетом 16 мая не выдавалось, радиосвязь с диспетчером не осуществлялась», — сообщается в telegram-канале «Следком».

По уточненной информации, 62-летний пилот скончался в больнице от полученных ожогов.

Как сообщали Юга.ру, в Ставропольском крае 17 мая разбился вертолет Ми-2. Следователи заявили, что место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора.

Авиакатастрофы Следственный комитет
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