В Краснодаре отменили запуск светящихся воздушных шаров после возмущения экологической общественности

В Краснодаре ресторан «Коралловые бусы» отказался от запуска светящихся шаров

Объявление о предстоящем празднике появилось в инстаграме ресторана. Организаторы рассказали, что в небо запустят тысячу светящихся шаров, пройдет концерт и розыгрыш призов. Праздник был запланирован на 27 мая на 19:00.

В комментариях к посту пользователи стали просить «Коралловые бусы» отменить праздник, потому что это плохо скажется на природе. Они писали, что от шаров гибнут птицы, они не сгорают в атмосфере, а попадают в воду и на почву, а батарейки, благодаря которым шары светятся, содержат тяжелые металлы.

В комментариях ресторан поблагодарил пользователей за то, что они обратили внимание на эту ситуацию.

«Ресторан "Коралловые Бусы" заботится об экологии нашего города, и сейчас мы пытаемся всесторонне разобраться в ситуации», — написали в аккаунте.

Позже в самом ресторане сообщили, что флешмоб отменили по экологическим причинам.