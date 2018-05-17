В Краснодаре отменили запуск светящихся воздушных шаров после возмущения экологической общественности
В Краснодаре ресторан «Коралловые бусы» отказался от запуска светящихся шаров
Объявление о предстоящем празднике появилось в инстаграме ресторана. Организаторы рассказали, что в небо запустят тысячу светящихся шаров, пройдет концерт и розыгрыш призов. Праздник был запланирован на 27 мая на 19:00.
Сразу сохраняй в закладки и сделай репост чтобы не забыть о таком мероприятии в Краснодаре! 27 мая ресторан "Коралловые Бусы" @korallovie_busi приглашает всех на грандиозный праздник ! Массовый запуск светящихся шаров на "Авроре"- это событие, которое нельзя пропустить! Тысячи шаров поднимутся в небо, и каждый сможет загадать желание, которое обязательно исполнится!!! Вас ждёт концерт артистов, розыгрыш призов и незабываемые эмоции! Не пропустите самое яркое событие этой весны!!! 27 мая 2018г. Площадь возле кинотеатра "Аврора" Сбор 19:00 Запуск 20:30 #коралловыебусы #краснодар #madyar #madyarcollection #запускшаровкраснодар
В комментариях к посту пользователи стали просить «Коралловые бусы» отменить праздник, потому что это плохо скажется на природе. Они писали, что от шаров гибнут птицы, они не сгорают в атмосфере, а попадают в воду и на почву, а батарейки, благодаря которым шары светятся, содержат тяжелые металлы.
В комментариях ресторан поблагодарил пользователей за то, что они обратили внимание на эту ситуацию.
«Ресторан "Коралловые Бусы" заботится об экологии нашего города, и сейчас мы пытаемся всесторонне разобраться в ситуации», — написали в аккаунте.
Позже в самом ресторане сообщили, что флешмоб отменили по экологическим причинам.
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