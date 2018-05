В Краснодаре отменили запуск светящихся воздушных шаров после возмущения экологической общественности

Сразу сохраняй в закладки и сделай репост чтобы не забыть о таком мероприятии в Краснодаре! 27 мая ресторан "Коралловые Бусы" @korallovie_busi приглашает всех на грандиозный праздник ! Массовый запуск светящихся шаров на "Авроре"- это событие, которое нельзя пропустить! Тысячи шаров поднимутся в небо, и каждый сможет загадать желание, которое обязательно исполнится!!! Вас ждёт концерт артистов, розыгрыш призов и незабываемые эмоции! Не пропустите самое яркое событие этой весны!!! 27 мая 2018г. Площадь возле кинотеатра "Аврора" Сбор 19:00 Запуск 20:30 #коралловыебусы #краснодар #madyar #madyarcollection #запускшаровкраснодар

A post shared by Коралловые Бусы (@korallovie_busi) on May 17, 2018 at 4:50am PDT