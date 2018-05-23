Жителя Чечни оштрафовали за публикацию в интернете символики ИГИЛ

Шелковской районный суд Чечни привлек к административной ответственности местного жителя, который публиковал в интернете запрещенные материалы

Суд установил, что мужчина на своей странице в социальной сети в открытом доступе разместил фотографии с символикой ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).

По итогам проверки в отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали, сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской Республики.