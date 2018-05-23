Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Сочи на отдельных объектах хотят ввести систему раздельного сбора мусора

В списке этих объектов: стадион «Фишт» и прилегающая территория внутри периметра стадиона. Олимпийский парк (последняя миля до стадиона «Фишт»), площадка Фестиваля болельщиков FIFA (площадь Южного мола Сочинского морского порта), прилегающая к Фестивалю болельщиков FIFA территория (пешеходные маршруты), базы команд (Swissotel Resort Отель — сборная Бразилии, Hyatt Regency Sochi — сборная Польши), тренировочные площадки (три площадки в Адлерском районе).

«На данных объектах будут использоваться емкости и мешки разных цветов для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. Все контейнеры имеют соответствующую маркировку с использованием надписей на русском и английском языках, а также пиктограмм», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Очисткой и вывозом мусорных баков на всех вышеперечисленных объектах будут заниматься специализированные и аккредитованные подрядные организации. Обязанность по утилизации отходов возложена на лицензированного оператора, обладающего необходимой техникой и оборудованием.

Кроме объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира раздельный сбор мусора будет внедрен на сочинских пляжах. С 1 июня на всех муниципальных пляжах, а их 85, появятся разноцветные контейнеры. Остальным 109 пляжным территориям, принадлежащим ведомственным санаториям, также рекомендовано внедрить эту систему.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.