В Сочи к ЧМ-2018 пообещали ввести раздельного сбора мусора
Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Сочи на отдельных объектах хотят ввести систему раздельного сбора мусора
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В списке этих объектов: стадион «Фишт» и прилегающая территория внутри периметра стадиона. Олимпийский парк (последняя миля до стадиона «Фишт»), площадка Фестиваля болельщиков FIFA (площадь Южного мола Сочинского морского порта), прилегающая к Фестивалю болельщиков FIFA территория (пешеходные маршруты), базы команд (Swissotel Resort Отель — сборная Бразилии, Hyatt Regency Sochi — сборная Польши), тренировочные площадки (три площадки в Адлерском районе).
«На данных объектах будут использоваться емкости и мешки разных цветов для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. Все контейнеры имеют соответствующую маркировку с использованием надписей на русском и английском языках, а также пиктограмм», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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Очисткой и вывозом мусорных баков на всех вышеперечисленных объектах будут заниматься специализированные и аккредитованные подрядные организации. Обязанность по утилизации отходов возложена на лицензированного оператора, обладающего необходимой техникой и оборудованием.
Кроме объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира раздельный сбор мусора будет внедрен на сочинских пляжах. С 1 июня на всех муниципальных пляжах, а их 85, появятся разноцветные контейнеры. Остальным 109 пляжным территориям, принадлежащим ведомственным санаториям, также рекомендовано внедрить эту систему.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
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