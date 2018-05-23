Туапсинский порт отчитался о чистом воздухе после проведения проверки

В районе Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) провели очередной ежеквартальный мониторинг качества атмосферного воздуха

Результаты замеров подтвердили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе соответствует установленным государственным гигиеническим нормативам. Специалисты установили, что в первом квартале в санитарно-защитной зоне порта не было превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Уточняется, что уровень содержания в воздухе диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, бензапирена, взвешенных веществ и углеводородов был значительно ниже допустимой нормы, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Регулярные исследования основных показателей воздействия порта на окружающую среду организуют для соблюдения экологического и санитарного законодательства. Мониторинг по договору проводит аккредитованная специализированная испытательная организация — местный филиал ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю». Исследования атмосферного воздуха провели в восьми точках на границе санитарно-защитной зоны ТМТП. Из них три точки находятся в центре Туапсе, еще две — на городских пляжах.

На территории туапсинского порта установлена собственная система экологического мониторинга. Атмосферный воздух во время производственных работ контролируют круглосуточно. Система позволяет определять уровень концентрации загрязняющих веществ и в режиме реального времени передавать информацию специалистам экологической службы порта. Обобщенные результаты мониторинга направляют в администрацию Туапсе.